Лидер пребывающих у власти в Мьянме военных Мин Аунг Хлайн прибыл в Москву, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет с делегацией, которую возглавляет Мин Аунг Хлайн, приземлился в московском аэропорту «Внуково» вечером в воскресенье.

Лидера Мьянмы в аэропорту встретил замминистра обороны РФ Александр Фомин, курирующий международное сотрудничество; соответствующие кадры были распространены в понедельник государственным телевидением Мьянмы.

Ранее сообщалось, что Мин Аунг Хлайн планирует принять участие в московской конференции по международной безопасности.

Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Мин Аунг Хлайна с Владимиром Путиным в ходе его визита не запланирована.

Minval.az