Самвел Бабаян, бывший «командующий карабахской армией», обвинил Россию в разгромном проигрыше во Второй Карабахской войне. Он утверждает, что остановка войны «не зависела от Пашиняна», потому что Россия «специально не передала оружие».

«Еще до Никола Пашиняна был взят кредит в 200 миллионов и заказаны ТОР-ы. Армянские специалисты представили ТОР-ы как панацею, политическое руководство согласилось и провело оплату. На момент начала войны шесть ТОР-ов были уже в Карабахе и ожидалось поступление еще 18 или 24-ёх. Четыре из шести имеющихся ТОР-ов были уничтожены БПЛА противника. Второго ноября поступило еще шесть ТОР-ов. Но возникает вопрос, если Россия должна была передать еще 18 ТОР-ов, за которые получила оплату, почему передала только шесть? 21 октября Россия заявила о готовности передать из 102-ой базы 6 установок БУК-М1», – заявил он в интервью телеканалу A1+.

«Были отправлены и подготовлены расчеты, однако оказалось, что пять из шести установок испорчены. Потом оказалось, что российские ремонтники могут прибыть только к третьему ноября, а отремонтированные установки могут быть переданы нам только десятого ноября. Те, кто обвиняют Пашиняна в том, что он не остановил войну, должны знать, остановка войны не зависела от Пашиняна. Считаю, что союзник обязан был передать вовремя то вооружение, за которое было уже заплачено и не сделал этого специально, ради нашего проигрыша. Поэтому я предлагаю составить с союзником дорожную карту, чтоб знать по пунктам чего ожидать и знать когда нас снова ударят в спину», – добавил Бабаян.

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