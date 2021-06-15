Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что в республике необходимо расширять российское военное присутствие. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, не так важно, будет ли это вторая база, или расширенная первая.

«Важно то, чтобы присутствие России здесь было акцентированным в военном плане. Это должна быть современная военная база, то есть должно быть не символическое присутствие, а реальное, сильное, убедительное для других», — выразил мнение экс-президент.

Он отметил, что российская база в этом плане достаточно сильная, однако наращивать присутствие необходимо и-за неспокойной обстановки в регионе. Политик добавил, что вряд ли в ближайшее время обстановка станет спокойнее.

Minval.az