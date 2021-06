Британский эксперт по нейтрализации взрывоопасных предметов находится в Баку с целью оказания помощи в разминировании освобожденных земель страны, говорится в публикации в Twitter посольства Великобритании в Азербайджане.

«Трагическое событие, произошедшее в пятницу в Кельбаджаре, напоминает нам о разрушительной опасности, которую представляют собой неразорвавшиеся боеприпасы. Эксперт соответствующего управления министерства обороны Великобритании находится с визитом в Азербайджане, чтобы узнать, как Великобритания может помочь Азербайджанскому национальному агентству по разминированию решить проблему с этими смертоносными последствиями конфликта», — сообщили в дипмиссии.

Friday’s tragic event in Kalbajar remind us of the devastating risk posed by UXO & leftover ordnances. 🇬🇧 Min of Defence expert from the Counter Explosives Defence Engagement office is visiting 🇦🇿 to see how 🇬🇧 can assist @ANAMA_gov_az to deal w/ these deadly remnants of conflict pic.twitter.com/sqEAPLbKaB

