Даже самый отстраненный от политики человек может согласиться с тем, что в течение последнего года политические партии стали постепенно оправдывать свой легальный статус института политических отношений. Да, конечно, это вовсе не говорит о наличии или отсутствии по отношению к ним каких-либо общественных симпатий. Однако, восприятие политических партий в качестве полноценного звена политических отношений говорит не только об эволюции развития наших партий, но и указывает на процесс формирования в общественном сознании понимания их роли. Отстаивание интересов и политических взглядов группы людей, которые либо являются членами партии, либо просто симпатизируют лидеру этой партии, как раз и являются основным функциональным предназначением партий. Посредством партий группы единомышленников легально объединяют потенциалы и реализуют свои политические амбиции. Тем самым партии делают политику доступным видом деятельности. Демократическая суть партий, отчасти в этом и заключается.

В данном контексте добавлю только то, что понятие «амбиция» не должно вас смущать. Амбиция – это нормальное психологическое свойство, направленное на реализацию своих способностей, которые были сформированы в процессе получения образования. Гражданин должен стремиться быть полезным своей стране, это не просто нормальное желание, это желание должно быть у каждого ответственного гражданина. Да, эти амбиции должны быть оправданными, адекватными и правильно направленными. Если они продиктованы только лишь удовлетворением субъективных интересов, то это уже «инфицированные» и больные амбиции, которые неминуемо приводят к внутриличностным, межличностным и даже общественным конфликтам. Применительно к сфере культуры можно говорить о том, что человек творческий, который ищет новые и все более совершенствованные формы для самовыражения не должен отрицать творчество другого. В политике данная формула не совсем применима. Целью каждого участника политических отношений должно быть содействие процессу развития страны и защита национальных интересов. В этих функциональных целях разногласий не должно быть. Споры и дискуссии могут быть применительно к методам реализации этих стратегических целей. Кстати, именно для ведения этих смысловых дискуссий и нужен политический диалог, который активно инициируется властью, и от которого уклоняется радикальная оппозиция.

Таким образом, развитие партий и их количество непосредственно связаны с уровнем развития демократии в конкретной стране. Да, конечно, большое количество партий вовсе не является гарантом демократии, но согласитесь, что и ограниченное количество партий также не выступает признаком высокого уровня демократии. Как раз наоборот, наличие партий стимулирует идейный и политический плюрализм, а значит, и способствует формированию устойчивых демократических традиций.

Вопрос лишения граждан возможности объединяться в политические партии сопряжен с конституционным правом на свободу собрания. В этом плане, прошу прощения, но не могу понять тех оппозиционеров, которые выступают против большого количества партий в стране. А, если сторонники подобных взглядов прейдут к власти, то чего нам ждать? Ответ очевиден: запрет интернета, запрет на политическую деятельность, запрет на инакомыслие и прочие запреты будут неминуемы. Следовательно, их лжедемократические и популистские лозунги являются лишь инструментом для политических манипуляций и предметом политических спекуляций. Пора нам, рядовым гражданам понять, что популизм в политике – это не признак профессионализма и рационализма, а всего лишь метод манипуляции общественным мнением. Именно этим и занимаются радикалы всех стран мира. Если ты обладаешь уникальными знаниями и имеешь рецепт решения какого-либо конкретного вопроса и не делишься им обществом, то это либо ложь, и ты просто манипулируешь человеческими эмоциями, либо твои намерения помочь своей стране не искренни, и ты преследуешь корыстные цели. В любом случае попахивает дешевой демагогией.

А теперь, на фоне такого, мягко говоря, не совсем демократического подхода оппозиции, мне хотелось бы напомнить следующую мысль Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая была им озвучена 5 марта во время 7-го Съезда партии власти: «…политический диалог и развитие политических партий являются нашими приоритетами…» Согласитесь, разница во взглядах на столько контрастная, что даже не вижу необходимости интерпретировать данную позицию. Если, какая-либо из среднеобразовательных школ показывает не совсем хорошие результаты, то разве это означает, что необходимо закрывать школы и лишать детей возможности получить образование? Конечно, нет, надо реформировать школу, но ни в коем случае не закрывать ее. Тот же самый принцип применим и к политическим партиям. Данная аналогия также и объясняет продолжительные отраслевые реформы, которые инициируются Президентом страны. Поэтому позволю себе сказать, что во имя формирования у нас в стране устойчивых демократических традиций, партийная демократия должна быть и развиваться. Устойчивые демократические традиции могут стать естественным иммунитетом от всего нездорового и допингом для формирования прогрессивного гражданского общества, в котором будут жить наши дети.

Асиф Адиль

Minval.az