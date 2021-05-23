Каждому хочется прожить жизнь, даже её финал, в здравом уме и ясной памяти. «Лайфхакер» публикует несколько советов, которые помогут вам этого достичь.

Ментальными нарушениями, в том числе и нарушениями памяти, в мире страдает более 50 миллионов человек. Учёные пока достоверно не знают, почему память ухудшается с возрастом, но у них есть несколько предположений, как снизить этот риск.

Какие виды потери памяти существуют

Основных три: снижение когнитивных способностей в процессе старения, лёгкие когнитивные нарушения и деменция. В общих чертах они похожи, но есть и важные различия.

Снижение когнитивных способностей в процессе старения

Совершенно нормальное явление. С возрастом все клетки человеческого организма изнашиваются, в том числе и нейроны. Так что небольшие проблемы с памятью у пожилых людей — это естественно.

Лёгкие когнитивные нарушения

Это нечто среднее между снижением когнитивных способностей и деменцией. Люди, страдающие ими, забывают многие вещи, но всё ещё могут функционировать самостоятельно.

Деменция

Это синдром, при котором человек теряет память, когнитивные способности и возможность выполнять ежедневные действия. Люди с деменцией также испытывают проблемы со зрением, ориентацией в пространстве, теряют языковые навыки.

На поздней стадии они могут забывать родных и друзей, становиться агрессивными без видимых причин, у них может появиться паранойя и трудности в передвижении. Самая распространённая форма деменции (60–70% случаев) — болезнь Альцгеймера.

Точных данных о том, откуда появляется деменция, нет. В случае с болезнью Альцгеймера амилоидные и тау-белки в мозге скапливаются и сплетаются в клубки, мешая коммуникации между нейронами. Из-за этого поведение и мышление больных начинают меняться.

Считается, что первыми повреждаются участки мозга, ответственные за память, а затем и все остальные. Постепенно человек теряет способность ухаживать за собой, разговаривать и двигаться, а в конце концов — дышать и глотать.

Кто подвержен деменции и потере памяти

Главный фактор риска — возраст. Приблизительно половина людей старше 85 страдает какой-то из форм деменции. Среди других факторов — случаи заболевания деменцией в семье (чем больше их было, тем выше вероятность, что у вас она тоже появится) и наличие психических расстройств вроде депрессии.

Как избежать ухудшения памяти

В настоящее время не существует способов гарантированно противостоять развитию когнитивных нарушений. Но можно отсрочить их появление.

Поддерживать физическую активность

Как показывают исследования, упражнения не сильно помогают сохранить память, но улучшают другие когнитивные способности, в частности, умение планировать. Они полезны и в целом — особенно для сохранения возможности двигаться.

Следить за давлением

Недавнее исследование более 9 000 людей с гипертензией показало, что снижение артериального давления до нормальных показателей (120/80 мм ртутного столба) уменьшает риск появления лёгких когнитивных нарушений более чем на 20%, а деменции — на 16%. Также учёные обнаружили, что нормализация давления сильно снижает риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний.

Общаться с другими людьми

Самый многообещающий способ минимизировать риск появления деменции на сегодня — социальное взаимодействие. В ходе одного исследования пожилые люди, часть из которых страдала лёгкими когнитивными нарушениями, каждый день в течение 30 минут общались по видеочату со специально обученными интервьюерами.

В результате у испытуемых улучшились многие мыслительные способности, например, беглость речи и скорость реакции. Улучшения показали даже страдающие лёгкими когнитивными нарушениями.

Социальная изоляция повышает риск появления деменции на 2%. Учёные предполагают, что даже периодическое общение с родными по видеочату способно уменьшить это воздействие.

Minval.az