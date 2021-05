Сенатор-республиканец Тед Круз обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России, пишет РИА Новости.

На своей странице в твиттере он прокомментировал видео, выложенное в TikTok. В первой его части показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом, а также отрабатывают стрельбу.

Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, агитирующий к службе в войсках. Главное действующее лицо — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и «с детства боролась за равенство».

«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия — не самая лучшая идея…» — написал Круз.

Holy crap.

Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea…. https://t.co/8aVFMW98NM

— Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021