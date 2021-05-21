Выступление президента Азербайджана в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества», без сомнения, еще долго будет оставаться в центре внимания экспертного сообщества. Оно оказалось рекордным по количеству озвученных месседжей на самые разные темы, от инвестиционных перспектив освобожденных территорий до интереса Азербайджана к американскому оружию. И уж тем более особого внимания заслуживают те заявления президента Азербайджана, где глава государства очертил контуры будущего мира между Баку и Ереваном. Напомним: президент Азербайджана подтвердил, что Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией, а также над делимитацией и демаркацией границ. Но в то же время обозначил, что и Армения должна пройти свою часть пути к миру: «Мы готовы к свободной торговле между странами Южного Кавказа, в том числе с Арменией. Но для этого нужно взаимное признание границ между Азербайджаном и Арменией. Мы со своей стороны готовы признать границы Армении. Но и Армения должна признать границы Азербайджана, в том числе признать Карабах частью Азербайджана. Так что мы ждем действий с армянской стороны».

А вот тут нужен комментарий. По сути дела, Азербайджан предлагает Армении мир на основе международного права и признанных границ. С шансом — возможно, как подчеркнул президент Азербайджана, последним шансом! — построить действительно независимое государство. Тем более что война за Карабах, «благополучно» проигранная, и так отбросила Армению назад в ее развитии лет на 20 как минимум. И озвучивает свои условия мира, безупречные с точки зрения международного права: признание границ, уважение территориальной целостности, отказ от территориальных притязаний. После чего уже можно будет говорить об инвестициях, коммуникациях, сотрудничестве и т.д.

А теперь — немного «бэкграунда», который нередко остается за рамками «горячих новостей». Президент Азербайджана очертил контуры того самого прочного, долгосрочного и справедливого мира, о достижении которого говорили вот уже лет 30 и реальные шансы на который появляются только теперь, когда Азербайджан освободил свои земли и добился выполнения четырех резолюций СБ ООН военным, точнее, военно-политическим путем. Причем сделал это как раз в то время, когда между Баку, Москвой и Ереваном готовится к подписанию новый документ — на сей раз о демаркации границ. В Армении он уже вызвал политическую истерику со всеми сопутствующими спецэффектами вроде митингов протеста, перекрестных обвинений в предательстве, слухов о скорой отставке министра иностранных дел А.Айвазяна. И дело даже не в судьбе анклавов и не в том, что придется расставаться с солидными территориями, которые Армения уже считала «прихватизированными». Просто документ о демаркации границ по своей логике подразумевает признание Арменией тех самых границ. А значит, на всех планах «миацума 2.0», «возвращения потерянных территорий» и т.д., словом, всего того, о чем так эмоционально рассуждал до последнего времени у микрофонов Ара Айвазян, и не только Айвазян, придется ставить жирный крест.

Понятно, что в Армении такого варианта всеми силами хотели бы избежать. Только вот…

Правовых оснований для притязаний к Азербайджану у Еревана не было никогда. Ставка делалась на военную силу. Но теперь уже ситуация другая. Президент Ильхам Алиев заявил об этом прямо: «Вторая Карабахская война в корне изменила ситуацию». В переводе: теперь условия в регионе ставит Азербайджан. А армянских солдат в прямом смысле слова выкидывают пинками с территории Азербайджана. И в этом случае соглашаться на предложенный Азербайджаном мир — это для Армении действительно последний шанс избежать новой катастрофы.

Нурани, обозреватель

Minval.az