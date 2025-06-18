Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что вмешательство Вашингтона в конфликт Израиля и Ирана приведет к разрастанию противостояния.

По ее словам, которые цитирует Bloomberg , «всем ясно», что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, но лучшим способом для этого является дипломатия, а не силовые меры.

«Когда дело дойдет до вмешательства Соединенных Штатов, то это определенно втянет регион в более широкий конфликт. Это не в чьих-либо интересах», — посчитала необходимым отметить Каллас.