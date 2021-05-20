Азербайджан и Великобритания договорились о сотрудничестве в сфере чистой энергии.

«Минэнерго Азербайджана и министерство международной торговли Великобритании подписали «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии». Документ подписан по итогам прошедшего в четверг в Баку четвертого заседания азербайджано-британской совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству», — говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики, и изучение возможностей для решения проблемы изменения климата.

В рамках Меморандума будет осуществляться сотрудничество и обмен информацией и опытом в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективности, низкоуглеродных технологий, перехода к либеральному энергетическому рынку и электросетей.

Кроме того, в рамках заседания МПК подписан Протокол намерений в области цифрового правительства между «Центром развития электронного правительства» ASAN Xidmet и Службой цифрового правительства Великобритании.

В ходе заседания министр энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазов и представитель Госсекретаря в парламенте Великобритании, министр экспорта Грэм Стюарт были обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики, ВИЭ и энергоэффективности, сельского хозяйства, транспорта, связи, окружающей среды, образования, здравоохранения, туризма, культуры и в других сферах.

По данным ведомства, в 2019 году товарооборот между двумя странами вырос на 34% — до $704,6 млн. В прошлом году этот показатель, ввиду негативных последствий пандемии, снизился на 35 %, однако в текущем году наблюдается рост товаооборота. В частности, в первом квартале текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,5 раза — до $162,2 млн.

«Из $30,6 млрд, инвестированных на данный момент Великобританией в экономику Азербайджана, $28,8 млрд приходится на энергетический сектор. Наше сотрудничество в области декарбонизации интегрированных энергетических и транспортных систем, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, перехода к либеральному энергетическому рынку и энергетических сетей будет способствовать не только отношениям между двумя странами, но и процессу энергетического перехода», — сказал Шахбазов, слова которого приводится в сообщении.

«Великобритания обладает максимальным потенциалом и опытом для поддержки глобального процесса применения экологически чистых технологий, от ветроэнергетики на море, интеллектуальных энергетических систем, устойчивого строительства и сельского хозяйства до «зеленого» финансирования и производства электромобилей. Надеюсь, что усилия правительства по либерализации и реформированию энергетического рынка сделают Азербайджан более привлекательной страной для инвесторов. В будущем еще больше британских компаний смогут поддерживать проекты по улучшению инфраструктуры и стать важными партнерами в раскрытии большого экономического потенциала Азербайджана», — заявил Стюарт.

По итогам заседания был подписан протокол и принято решение о проведении 5-го заседания МПК в 2022 году в Лондоне.

Minval.az