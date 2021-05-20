Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента(РДЭ) SOCAR на уровне «BB +» и «B», а ее привилегированные необеспеченные обязательства — на уровне «BB+».

Как сообщает Fitch, прогноз по SOCAR нефтяной компании повышен с «негативного» до «стабильного». Изменение прогноза рейтинга отражает повышение прогноза РДЭ Азербайджана, поскольку SOCAR полностью принадлежит государству и приравнена к Азербайджану. Это основано на государственной поддержке, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных вливаний и капитальных вложений, а также на ее важности с точки зрения социальных функций SOCAR и реализации нефтегазовых проектов.

В настоящее время автономный кредитный профиль SOCAR поддерживается агентством на уровне «B+» в связи с высоким уровнем левериджа. Fitch отмечает, что, хотя левередж высок, он находится под контролем и, как ожидается, восстановится в 2021 году из-за повышения цен на нефть и топливо, несмотря на снижение показателя EBITDA компании (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2020 году.

По мнению Fitch, капитальные затраты SOCAR останутся умеренными, поскольку два крупных проекта (НПЗ STAR, Южный газовый коридор), разработанные компанией и ее партнерами и не консолидированные на ее балансе, уже реализованы и не требуют дополнительных серьезных вливаний капитала.

Minval.az