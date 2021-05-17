Израильский стартап Helios недавно продемонстрировал новую технологию, которая позволит производить кислород из лунного грунта. Это позволит экономить на перевозке ресурсов с Земли и обеспечивать потребности космонавтов на космических базах, благодаря чему долгосрочные миссии станут выгоднее с экономической точки зрения.

Данная инициатива получила финансирование от Израильского космического агентства и Министерства энергетики. Система будет запущена в течение трех лет в ходе двух космических полетов .

«Мы с партнерами уже запланировали космические полеты, чтобы продемонстрировать работу нашей системы в космосе», — сказал в телефонном интервью Джонатан Гейфман, соучредитель и CEO Helios. Он пока не стал называть имена партнеров, но отметил, что первая миссия ожидается к концу следующего года, а вторая — через три года. Его слова приводит Rusbase со ссылкой на The Times of İsrael.

Одно из основных препятствий в организации полета на Луну — стоимость транспортировки предметов с Земли на спутник. Для запуска ракет с грузом требуется горючее — и чем тяжелее груз, тем больше. Кислород — это важнейший компонент, необходимый для сгорания топлива.

Поэтому для создания лунной базы или регулярных полетов потребуется тысячи тонн кислорода в год. Согласно расчетам, космический корабль SpaceX Starship при полной загрузке будет весить 1200 тонн, из которых 850 тонн приходится на кислород. По заявлению компании, доставка чего-либо на Луну обойдется в несколько сотен тысяч долларов за килограмм, что делает долгосрочные миссии экономически невыгодными. Однако все изменится, когда на Луне можно будет производить кислород.

Новая технология называется электролизом расплавленного реголита. Для него используется реактор, который плавит лунный грунт при 1600°C, высвобождая кислород посредством разложения оксидов.

Чтобы протестировать свою систему, компания создала похожие лунные условия на Земле. Для этого использовался специальный песок, который создал Университет Центральной Флориды по подобию образцов, привезенных с Луны.

По словам Гейфмана, главным вопросом остается то, как будет работать эта технология в условиях отсутствия гравитации. Именно поэтому компания планирует провести два тестовых полета для проверки метода на месте.

Стартап заявил, что эта инновация станет стартовой точкой для расширения космических полетов. Чтобы переправить четырех астронавтов с Луны на Землю, потребуется примерно 10 тонн кислорода, а для каждой дозаправки многоразовой ракеты-носителя SpaceX – 850 тонн кислорода.

В рамках программы NASA Artemis в течение следующих пяти лет планируется осуществить более 50 полетов на Луну. В ближайшие четыре года на спутнике высадятся астронавты, а к концу десятилетия, вероятно, планы по долгосрочному присутствию людей в космосе станут реальностью.

Почти 45% лунной и марсианской почвы состоит из кислорода, что позволит локальному производству удовлетворить потребности космонавтов.

Helios – не единственный проект, который пытается создать кислород из лунной или марсианской почвы.

В рамках проекта Европейского космического агентства британские инженеры работают над технологией извлечения кислорода из лунной пыли.

В Нидерландах создан прототип кислородной установки.

А марсоходу NASA Perseverance удалось создать чистый кислород на Марсе.

Гейфман считает, что технология Helios — лучшая среди себе подобных, так как она позволяет производить кислород в больших масштабах. Компания Helios была основана в 2018 году Израильским космическим агентством в рамках недели космоса в Израиле.

«Революционная технология Helios позволяет производить кислород из лунного грунта без использования сырья с Земли», — заявил Ави Бласбергер, генеральный директор Израильского космического агентства.

«Это снизит затраты на запуск и обеспечит долгосрочное присутствие человека в космосе», — добавил он.

Программа NASA Artemis спровоцирует появление множества «возможностей для бизнеса в израильской и мировой космической отрасли», — добавил он.

В офисе Helios в Кохав-Яир-Цур-Игаль работают шесть человек, но компания также сотрудничает с исследователями из Университета Центральной Флориды. Гейфман сказал, что в этом году стартап планирует собрать команду специалистов и во Флориде.

В совет компании входят Уильям Ларсон, бывший руководитель проекта NASA по использованию ресурсов; профессор Бертил Андерссон, бывший исполнительный директор Европейского научного фонда и Йоав Ландсман, старший системный инженер и заместитель директора израильской миссии Берешит по посадке на Луну.



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