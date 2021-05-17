Азербайджан держит порох сухим — новости последних дней подтвердили это еще раз. Вооруженные силы нашей страны проводят широкомасштабные учения. В воздух поднимаются боевые самолеты и ударные дроны, на боевые позиции выдвигаются танкисты и артиллеристы… Отрабатывается сценарий антитеррористической операции, но это вряд ли точечные рейды спецслужб на раскрытую «явку» террористов — сценарий однозначно указывает на широкую территориальную «зачистку».

Можно, конечно, в который раз отметить, что Азербайджан ведет себя более чем грамотно. Война закончена. Вооруженные силы Азербайджана вышли на новые рубежи — на освобожденных от армянской оккупации землях обустраиваются позиции, создаются новые военные части. Азербайджанские военнослужащие во время войны приобрели ценнейший опыт, который теперь надо «систематизировать», надо ставить новые боевые задачи, разрабатывать новые планы — и готовиться к их выполнению. Это азбучные истины, известные офицерам практически всех армий.

Но главный «месседж» — в другом. Любые учения, а тем более столь масштабные — это не в последнюю очередь демонстрация силы. В данном случае — доходчивое послание, что «Железный кулак» на месте, и 44-дневная война вовсе не подорвала военный потенциал Азербайджана в такой мере, чтобы в Армении могли позволить себе безнаказанно строить планы на реванш.

И в полном соответствии с правилом «Рай — под сенью клинков», военная «уверенность» Азербайджана позволяет нашей стране разворачивать наступление и на других направлениях, от политики до культуры. Где опять-таки неоценимую информацию к размышлению дают материалы армянских СМИ. Причем не столько то, о чем они пишут, сколько то, о чем они умалчивают.

Так, на днях армянские СМИ алармистским тоном возвестили: оказывается, жителей сел «Кармир Шука» (Красный базар — Minval.az) и «Шош» (Шушакенд — Minval.az) «напрягает» движение азербайджанских колонн. Да тут еще колонны начали ездить едва ли не каждый день, и теперь в них по несколько десятков автомашин… Ситуация с дорогами в Карабахе действительно неоднозначная. Строительство Дороги победы в Шушу продолжается, по ней уже могут проходить военные автомашины и «внедорожники», но для обычных легковушек и пассажирских автобусов она пока еще не совсем доступна. И в результате гражданские колонны в Шушу проезжают чаще всего именно через Красный базар — в сопровождении российских миротворцев.

Конечно, все это «напряжение» представляет собой прекрасный показатель, кто сегодня в Карабахе готов к миру, а кто, мягко говоря, не очень. Только вот на самом деле нервируют жителей этих сел вовсе не колонны сами по себе.

Главного, конечно, в «огрызке» решили не обозначать вслух. Шок у жителей Красного базара и Шушакенда вызвал состоявшийся на днях в Шуше возрожденный фестиваль «Харыбюльбюль». Где было все: и «Карабах шикестеси», и музыка практически всех народов Азербайджана, и жемчужины классической музыки, включая увертюру к опере «Кероглу» Узеира Гаджибейли, и «Сене де галмаз» Тофика Гулиева, и барабанные ритмы Карабаха в исполнении группы «Натик»,..И великолепный финал — слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Теперь, на Джыдыр дюзю, все вместе: Карабах — это Азербайджан!» И, конечно же, вечерний фейерверк над городом Шуша, который был прекрасно виден из Ханкенди. Это был не просто яркий, доходчивый и красноречивый месседж: подписанное 7 мая распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана уже «работает», и мугам над Джыдыр-дюзю — это уже не мечта, а реальность.

А для жителей Красного базара все это имело и еще одно «измерение»: автобусы с музыкантами, журналистами и т.д. проезжали в Шушу именно через Красный базар в сопровождении российских миротворцев. И дело не только в том, какие чувства у жителей Красного базара вызывает колонна из нескольких десятков мерседесовских «спринтеров». Главный итог в другом. Азербайджан чувствует себя в Карабахе настолько уверенно, что в освобожденной Шуше уже проводится столь масштабный музыкальный фестиваль со «звездным» составом участников. Что уже представляет собой весьма красноречивый месседж, и не только для жителей Красного базара, кстати говоря.

Итоги «горячей фазы» войны в «территориальном» прочтении, как утверждают знающие люди, бывают понятны очень быстро. Иное дело — результаты политические. Для понимания которых порой требуются даже не дни, а недели и месяцы. Карабах — не исключение: «пейзаж после битвы» становится понятен только теперь. В том числе, а возможно, и прежде всего, для армянской стороны. Для которой и фестиваль «Харыбюльбюль», и фейерверк над Шушой прежде всего означают, что безвозвратно ушли те времена, когда супруга «варчапета» Анна Акопян сначала издевательским тоном заявляла с трибуны одной из конференций, что она, дескать, хочет «пригласить Мехрибан Алиеву в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)», обещала даже «обеспечить мугам», а затем грозилась кулачком, что, мол, в случае новой войны, к которой Армения уже вовсю готовилась, «вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой».

Так что остается только скрипеть зубами, боязливо оглядываясь на российских миротворцев, когда через Красный базар проезжают новенькие «спринтеры». И, главное, думать, пассажиром чего хотелось бы оказаться — одного из этих щегольских автобусов или той бронетехники, которая в случае новой войны пополнит Парк трофеев в Баку. Тем более что армянская сторона однажды уже заплатила ой какую дорогую цену именно за то, что не «прочитала» вовремя азербайджанские месседжи.

Нурани, обозреватель

Minval.az