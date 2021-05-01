«Минская группа ОБСЕ должна занять иную позицию».

Об этом заявил сегодня директор Российского института политических исследований Сергей Марков, посетивший пострадавшие от армянского вандализма территории в Агдаме, сообщает АПА.

С.Марков сказал, что Азербайджан может выдвинуть вопрос об отстранении Франции от сопредседательства в Минской группе ОБСЕ: «Потому что Франция полностью отстранила себя. Франция заняла противоречащую праву позицию и не может выступать в роли посредника. Францию может заменить другая страна, например, Германия.

Кроме того, С. Марков так же отметил, что не предоставляя карты минных полей Азербайджану, Армения нарушает мирное соглашение.

С. Марков сказал, что непредставление Азербайджану карт минных полей уже привело к человеческим жертвам:

«В результате непредставления карт минных полей в будущем может погибнуть больше людей. Конечно, Россия, как инициатор и гарант мирного соглашения, постарается, чтобы Армения предоставила карты минных полей. Вероятно, эти карты минных полей имеются. Армянские офицеры учились в советских военных школах в России или Армении. По уставам советских военных школ подготавливаются две карты. Одна из таких карт сдается воинским подразделениям, другая — Генеральному штабу, хранится в Генштабе. Карты минных полей не предоставляются Азербайджану целенаправленно, чтобы процесс восстановления Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий затянулся, чтобы гибли люди. Это совершенно неприемлемо».

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