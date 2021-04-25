Во Франции 15 добровольцев 40 дней провели в пещере в рамках исследовательского проекта «Deep Time». По условиям эксперимента, они оставили снаружи телефоны и часы, и все 40 дней не имели ни малейшего представления, сколько времени уже прошло, и не могли связаться с внешним миром.

Так исследователи решили изучить, как организм человека реагирует на новые необычные условия и как к ним адаптируется. В субботу участники исследования поднялись на поверхность. Все они потеряли счет времени: когда им объявили, что пора возвращаться, большая часть добровольцев была уверена, что осталась еще неделя.

Участники эксперимента спустились в пещеру 14 марта. Им предстояло прожить 40 дней без солнечного света и при температуре примерно 10 градусов по Цельсию Перед этим им измерили активность мозга, чтобы потом измерить ее вновь после выхода из пещеры и сравнить показатели. Кроме того, добровольцы проглотили по капсуле, которая позволяла измерять температуру их тела, передает портал meduza.io.

В пещеру не проводили электричество. Поэтому участники эксперимента должны были вырабатывать его сами — при помощи велосипедов.

Перед подъемом на поверхность их предупредили заранее и дали 36 часов на то, чтобы подготовиться к возвращению. Они надели очки, потому что глазам могло быть непривычно при ярком солнечном свете. Как описывают французские журналисты, большей частью добровольцы выглядели здоровыми — разве что бледными. Кстати, многие потом говорили, что готовы были провести еще несколько дней в пещере.



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