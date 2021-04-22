С начала года местный продовольственный рынок (а вместе с ним и потребители) находится под сильным воздействием ценового прессинга, вызванного процессом импортируемой инфляции. Во всяком случае, именно этим фактором премьер-министр Азербайджана Али Асадов объясняет систематический и весьма существенный для кармана среднестатистического потребителя рост цен на продукты питания и товары.

Данные Госкомстата лишний раз подтверждают факт того, что на продукты у населения уходи теперь намного больше средств, чем в период пика пандемии коронавируса в 2020-м году. Для сравнения приведем неутешительные цифры: среднегодовая инфляция на конец февраля 2021 года возросла до 3,7%, а рост цен в сегменте продовольствия почти в 1,5 раза превысил общий инфляционный показатель.

Но вернемся к заявлению Али Асадова, посетовавшего в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса на факт роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана, и на невозможность влияния на эти процессы. Но, тем не менее, Али Асадов внес стандартную нотку позитива, отметив напоследок, что азербайджанское правительство держит этот вопрос под постоянным контролем.

Тем не менее пафосные речи, произнесенные с высокой трибуны, еще ни разу не являлись четким показателем и отражением происходящего в действительности, а потому лучше всего привести пример из жизни.

Первое, на что обращают внимание люди, отсидевшие в самоизоляции 14 дней – на новые цифры ценников в супермаркетах, и с удивлением восклицают: «Надо же! Как все подорожало! А ведь всего 14 дней назад я покупал точно такую же курицу за 5.20, а сейчас она стоит уже 7 манатов». Прогулявшись по магазинам и супермаркетам, получивший свободу экс-ковидник убеждается, что не только курица, но и другие продукты питания стали еще дороже.

А потому стоит серьезно вдуматься в радужную фразу о т.н. контроле со стороны правительства. Непонятно, каким образом государство контролирует рост цен, если с каждым днем они становятся все выше?

Экономический эксперт Натиг Джафарлы в беседе с Minval.az отметил, что повышение цен можно объяснить несколькими факторами, действующими на ценообразование в Азербайджане. Среди них, по его словам, есть как объективные, так и субъективные, в том числе и хронические болезни системы управления, действующие на повышение цен.

— Итак, начну с объективной причины: во всех странах мира в связи с пандемией коронавируса было принято очень много решений, направленных на защиту внутреннего рынка, и поэтому пошлины на экспорт продуктов питания были сильно завышены. А потому неслучайно, что в 2020-м году продуктовый индекс во всем мире поднялся на 10,5%. За последние 30 лет это самый высокий показатель.

В конце 2020 года Продовольственная организация ООН (ФАО) опубликовала отчет, в котором сообщила о том, что мировые цены на основные продукты питания побили трехлетний рекорд. Они постепенно повышались все последние семь месяцев 2020 года.

К концу декабря 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2 процента выше его ноябрьского значения и на 3,1 процента выше показателя за соответствующий период прошлого года. По итогам 2020 года в целом среднее значение этого индекса, позволяющего ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, достигло максимального за последние три года уровня.

Теперь – о субъективных причинах: т.н. «хронических болезнях», 10-летиями продолжающихся в Азербайджане. В первую очередь, это чиновничий бизнес и монополии: два этих фактора весьма существенно влияют на рост цен в стране. Я имею ввиду весьма малочисленные фирмы, занимающиеся производством, и самое главное, привозящие продукты питания в страну. Несколько больших игроков имеют возможность диктовать цены на внутреннем рынке. Причина эта не имеет решения, так как присутствуют многочисленные интересы чиновников, курирующих сферы бизнеса, и чиновники эти имеют влияние на принятие решений. Если исчезнет монополия, если будет конкурентная среда, это сильно поможет снижению цен на продукты питания в стране.

Еще одна причина, делающая повышение цен весьма ощутимым – действия таможни, в последнее время практикующей действия, идущие вразрез с законами. В частности, таможенники требуют оформлять любой товар, привозимый в страну, исходя не от инвойса цены продукта питания, или же товара, получаемого бизнесменами от заграничных поставщиков, а отталкиваются при оформлении от цен внутреннего рынка. Это не просто незаконно, это еще и создает спиральное повышение цен. Образно говоря, бизнесмен, приобретающий товар за 2 доллара с учетом цен внутреннего рынка страны, где аналогичный товар стоит 10 долларов, вынужден платить на таможне 8 долларов. Ну и соответственно, после такого оформления бизнесмену уже невыгодно продавать товар по приемлемой цене. И если этот товар или продукт на внутреннем рынке страны стоит 10 долларов, то бизнесмен уже продает его за 11-12 долларов. Соответственно, следующую партию аналогичного товара таможня будет оформлять с учетом новых, завышенных цен. Вот вам и снежный ком, обрастающий новыми ценами, остановить которые уже невозможно, ибо любое действие порождает последствие.

Если убрать существующие субъективные причины, действующие в стране, и повысить уровень конкурентной среды, то ценообразование в стране намного улучшится для покупателей, цены могут упасть. Но, к сожалению, пока мы не видим никаких действий, направленных на понижение роста цен. У нас в стране, конечно же, есть антимонопольная служба, входящая в состав министерства экономики. Но чиновники этой службы не действуют в рамках определенных правил, они не совсем, по-моему, понимают, чем именно должны заниматься. Вот, к примеру, кто считается монополистом? Фирма, контролирующая больше 33% рынка. А у нас в стране монополисты «умные»: они разделяют свои активы на несколько фирм, и таким образом официально, даже если предприятия и фирмы принадлежит закулисно одному человеку, получается, что на рынке действует несколько разных фирм, и потому антимонопольное законодательство обходится стороной. Государство не имеет права напрямую вмешиваться в политику ценообразования, но у государства есть определенные рычаги для того, чтобы экономическими методами стимулировать и регулировать ценообразование в стране. Это, конечно же, первым делом таможенные пошлины и налоговые проценты. С помощью этих инструментов правительство может и должно воздействовать на процесс снижения роста цен в стране, но — увы.

Яна Мадатова

Minval.az