Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Дубае с известным турецким шеф-поваром Бураком Оздемиром. Об этом политик сообщил во «ВКонтакте».

Кадыров посетил ресторан CZN BURAK, принадлежащий Оздемиру. Шеф-повар продемонстрировал главе Чечни эффектную подачу блюд и едва не опрокинул на него поднос с едой. После этого Оздемир и Кадыров закричали и вместе посмеялись над случившимся.

В конце встречи шеф-повар и глава Чечни попозировали с лепешкой с надписью «Ахмат — сила». По словам Кадырова, молодые люди должны брать пример с такого успешного бизнесмена, он поблагодарил Оздемира за гостеприимство и пожелал успехов.

Minval.az