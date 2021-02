Карабах исторически известен своими горами и лошадьми.

Джидыр дюзю было главным местом гуляний в Карабахском ханстве. Здесь был распространен национальный вид спорта Човган и проводилось празднование Новруза.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал известный французский фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати

Jidir plain, #Shusha, #Karabakh, #Azerbaijan

Karabakh is historically known for its mountains and horses.

Jidir plains uphill from Shusha was the main place of festivities in the khanat of Karabakh. The National sport Chovgan was played and Nowruz celebrations were held there. pic.twitter.com/gfBOafWhMN

