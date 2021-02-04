Бытует поговорка, что государственные чиновники – как книги в библиотеке: самые нужные стоят на самом верху. И стремянка не всегда помогает до них дотянуться, ибо тут все зависит от того, кто ее, стремянку эту, предлагает и устанавливает. Ситуации разные бывают, так как стремянку эту могут запросто выбить из-под ног, и, падая с большой высоты, можно сильно покалечиться. На самом деле это не просто аллегория, а факт, который мы все хорошо знаем, но вот только озвучивать никто не решается. Не секрет, что у каждого государственного чиновника есть приемные дни и часы, когда он должен принимать и выслушивать страждущих, но по непонятым причинам за чиновника приемом занимается либо его зам (в лучшем случае), либо зам его зама (1,2,3,4,5, как у Тарантино), либо к людям выходит формулярное создание и объявляет, что ввиду сильной занятости прием откладывается на неопределенное время. Повздыхает, посетуют граждане и пойдут восвояси — записываться на новую дату приема. И не факт, что прием состоится, а если и состоится, не факт, что проблема будет решена. Потому что не факт, что жалоба дойдет до главного.

А те, кто поумнее и попроныристее, ищут другие пути подхода, а именно – подмазав нужным людям, выходят лично на замов, и подают вместе с жалобой конверт с энной суммой (немаленькой, не взятку, а «ширинлик», естественно), чтобы уж точно знать о том, что главный ознакомится сто процентов. В этом случае действительно можно быть уверенным, что жалоба на стол главного действительно попадет. А вот как скоро он отреагирует на написанное, будет целиком и полностью зависеть от суммы, которая находилась в конверте.

Есть еще один способ — посложнее, но зато понадежнее: узнаешь, из какого региона госчиновник, и начинаешь искать завязки на его родине. И тут не прогадаешь, ибо все «крутышки» в штате этого высокого чиновника, от которого вы ждете помощи, как правило, бывают выходцами из одного и того же региона. Войдя в доверие к кому-то из них, можно спокойно ожидать результата: считайте, что главный уже в кармане. Дальше все зависит от степени доверительных отношений, которые сложатся между вами и чиновником из штата. Но на эти отношения тоже требуется сумма, и не маленькая: приглашения в дорогие рестораны, подарки (не китайское барахло из подземки, конечно же), к примеру, нишевый парфюм за 600-700 манатов, золотая булавка для галстука (вместе с галстуком манатов за 400 как минимум).

Зато потом будет приятно снимать сливки, ведь для высокого госчиновника ничего не будет стоить решить проблему любого плана (кроме завоевания соседнего государства, естественно). И если он ее решит благодаря хорошей и крепкой протекции человека, которому доверяет, то все затраты на подарки и подношения окупятся во сто крат.

А потому в нашем народе давно уже родилась совсем другая поговорка: чем выше государственный чиновник, тем дороже он нам стоит. Тем более что наши чиновники – как бесплатная государственная медицина: вроде бы есть, но толку никакого (мы уже описали пример с очередью в приемной, ведущей в никуда). Хочешь лечиться? Плати – вылечим. Хочешь решения проблемы – плати! Решим!

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал о том, чтобы «слуги народа» работали на благо государства, а не дурака валяли, затрачивая все свое время на расширение личного бизнеса и решение финансовых вопросов. Но, к сожалению великому, страсть к деньгам у этих людей велика настолько, что даже предупреждения для них – не проблема.

На самом деле, ситуация весьма печальная, и мы не зря описали схему взимания денег с граждан в чиновничьих аппаратах, поощряемых, несомненно этими самыми чиновниками. Таким образом, с поощрения и невмешательства некоторых госчиновников определенные министерства превратилась в огромный «Седерек», в котором верховенствует не буква Закона, а сумма, за которую ты эту букву покупаешь. Далеко ходить не надо, взять те же самые суды – правосудие продано! В госбольницах – поборы, ибо без мзды тебе даже укол не сделают (так как шприцы, вату и спирт – не говоря уже о лекарствах, больница покупает «за свой счет»). Остается открытым вопрос: если это госклиника, то средства выделяются из казны, а если они выделяются, то где они оседают? В чьих карманах, если в больницах нет средств даже на покупку шприцов? Достаточно почитать, что пишут граждане в социальных сетях о платных услугах в бесплатных госбольницах, чтобы сделать вывод – медицина в Азербайджане продана так же, как и правосудие.

А ведь госчиновники – в частности, министры, главы ИВ и прочие «судьбоносные» назначенцы должны в первую очередь заботиться о комфорте и прозрачности работы вверенного ему ведомства. Но ни о комфорте, ни уж тем более о прозрачности речи и быть не может. Взять, к примеру, экс–министра труда и соцзащиты Салима Муслимова. Ведь столько лет обкрадывал население и он, и многочисленный штат его приближенных. Не брезговали ничем: ни пенсионными, ни посмертными деньгами, ни взятками с инвалидов (вот где золотое дно, прямо Клондайк!). Но самое интересное, что вся эта банда взяточников во главе с Муслимовым плевать хотела на все и на всех в том числе и на статьи, публикуемые в СМИ. А потому что страна наша имеет квадратуру круга, везде есть нужные люди, которые, в случае чего «прикроют тыл». На этом и построена система у некоторых министров, от которой стонут в отчаянии граждане страны, так как понимают: до госчиновников не докричаться, не достучаться, их не дозваться, если у тебя нет денег и связей. И таких — сотни тысяч. Сотни тысяч человек, ждущих помощи от «пустого места». А потому неудивительно, что люди пытаются напрямую обратиться к президенту, надеясь на его справедливое решение. Потому что по-другому проблемы в большинстве случаев решить невозможно, их попросту не решают. Существует масса живых (и, к сожалению, неживых уже — тоже) примеров, когда люди пропадали в приемных госчиновников по нескольку лет, приходя туда как на работу, отсиживая положенные часы, но ожидаемого результата так и не получили. А зачем терять драгоценную жизнь на столь неприятную, если не сказать – на столь отвратительную – процедуру? Это же все равно, что сидеть в чистилище в ожидании своей участи.

И пока так работают некоторые чиновники, коррупция в Азербайджане останется неотъемлемой частью системы. В любом министерстве. В любой госорганизации. В любом ведомстве.

Не так давно Ильхам Алиев снова сделал предупреждение некоторым «стоящим на самой высокой полке» чиновникам и министрам. Им бы задуматься, тем более что примерами могут послужить громкие снятия с должностей, к примеру, экс-министра культуры Абульфаза Гараева, Эльмара Мамедъярова и ряда глав ИВ, вылетевших пулей из своих насиженных удобных кресел после пинка. Да и вообще, после предупреждения президента любой уважающий себя госчиновник добровольно сложил бы с себя полномочия и вышел бы в отставку. Но так как речь идет об уважающих себя людях, то тут мы, как говорится, не туда заехали. Уважающий себя человек никогда не позволит себе превратить свое ведомство в коррупционный скотный двор. А такие дворы в некоторых ведомствах – норма, увы. И самое страшное, что если ребенок с детства видит, что родители покупают «решение» своих проблем, то это становится основой жизненных принципов – печальной и уродливой основой.

Яна Мадатова

Minval.az