Президент США Джо Байден и его супруга Джилл переехали в Белый дом со своими домашними питомцами – двумя немецкими овчарками Мейджор и Чемп. Об этом говорится на собственной странице животных в Twitter.

«Друзья, какой счастливый день! Мы сейчас дома в Белом доме с нашей мамой и папой… Мы скучали по ним, а они скучали по нам», — отмечается в сообщении.

Добавим, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.

Таким образом, собаки официально вернулись в Белый дом. Бывший глава государства Дональд Трамп стал первым президентом страны за столетие, у которого не было домашнего животного.

🐾Friends, what a happy day! We’re now #home at the #WhiteHouse with our mama @FLOTUS and dada @POTUS, where we belong. We wanted to let everyone know earlier, but we were busy getting petted by our parents — we missed them so furry, furry much and they missed us. 📷 @schultzinit pic.twitter.com/6GiJm7Jm4d

— The Oval Pawffice® 🇺🇸 (@TheOvalPawffice) January 25, 2021