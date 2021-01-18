Результат есть следствие функции или деятельности, под которые закладываются идеи и расчеты, формирующие работающие парадигмы. Если он приводит в замешательство авторов и исполнителей, то впору говорить о нестыковках серьезного уровня.

Провал еще и свидетельствует об ошибочности прогнозной части процесса.

Стало быть, или дело не было до конца отработано, или же стратегические расчеты были выстроены, что называется, не по курсу.

Словом, когда итог обратно пропорционален ожиданиям, значит, произошло то, что характеризуется выражением «создал Бог и заплакал». Если по- существу, то армянский Бог сегодня плачет навзрыд.

Проект «миацум» с его печальным концом обнажил провальную сущность не только идейного багажа мирового армянства, но и некоторых наднациональных сил, которые подпирали нездоровые устремления патронируемых.

Но не о сильных мира речь, а о тех, кто озабочен вопросом «как быть дальше».

Армения переживает серьезное замешательство. О степени трагичности положения говорит, как растерянность политиков, так и парадоксальные признания политтехнологов. Они до сих пор в оцепенении, ибо «не поняли, как все произошло в ходе второй карабахской войны».

Это доказывает, что систему заклинило, и управляющие ею не возьмут в толк причинно-следственные особенности, чтобы дать вразумительные предложения относительно последующих шагов.

Отставка Никола Пашиняна, за которую ратует большинство из-за круга официоза, в неведении относительно будущих действий. Уход правительства для них всего лишь тактический маневр, чтобы заявить о себе как о дееспособной силе, да выиграть время для выработки своих действий.

Одно очевидно, никому сегодня не до стратегии, ибо она представляется задачей неподъемного калибра.

Впрочем, непонятного и абсурдного в армянских реалиях хоть отбавляй. Наиболее парадоксальной видится позиция действующих политиков и аналитиков, которые сообща не смогли вычитать подстрочник процессов, приведших страну к фиаско.

Активные силы, к которым прикованы взоры большинства, все еще далеки от политической рациональности, и норовят списать горький результат на кого угодно, но только не на собственную близорукость. Получается, что в череде ошибок еще не поставлена точка.

Отсутствие трезвой самооценки синдром серьезный, и его очертания в армянских реалиях отчетливо просматриваются. Итого получается, что и политики, и политтехнологи пребывают в прострации. Но и это не есть квинтэссенция момента.

Велик шанс наступить на старые грабли. От здоровых сил последовали дельные рекомендации, внешние игроки также указали на наличие приемлемых решений. Раз на все это снова слышится твердое «нет», значит, дело еще долго будет находиться в критической фазе.

Баку, покончив с сепаратизмом, что навлек на регион много страданий и бед, вместе с Анкарой без промедления предложил Еревану благоприятный выход из положения. Платформа сотрудничества шести государства это удобный и приемлемый для Еревана вариант, чтобы встроиться в региональную схему.

За счет него Армения смогла бы перейти к восстановительным процессам без раскачки. Но если соседи предлагают выход, стоит ли искать второе дно в рациональной инициативе?!

Несколько лет назад Ереван собрался силами, чтобы реализовать футбольную дипломатию. Впал в эйфорию, понадеявшись, что примирение с Турцией станет панацеей от всех бед, позволит обойти стороной вопрос де-оккупации азербайджанских земель. То была ошибка. Не хватило мудрости для осознания логики региональных перипетий.

Не всегда в поисках мира нужно готовиться к войне. Будь Ереван во власти открытости и миролюбия, взаимное доверие могло бы коренным образом изменить обстановку.

Сто лет армянское высокомерие и алчность подрывают мир и стабильность, больнее всего ударяя по самим же носителям ничем неоправданных притязаний. Опыт доказывает, что если в основе политических пристрастий стоят мотивы, не соотносящиеся с взаимностью и добропорядочностью, то пиши пропало.

Стан армянской оппозиции, политтехнологи после безобидных шагов победителя и его союзника узрели в инициативе подвох, если не сказать провокацию. Недовольных не устраивают особенности положения, когда им предлагают мир и процветание за хорошее поведение. Их обуревают нешуточные сомнения на предмет, мол, новое положение не обеспечит Еревану достойное существование.

А наиболее «дальновидные» из сомневающихся еще и пророчат, будто, вхождение в региональную сеть повлечет за собой исчезновение не только самой Армении, но и армянонаселенного Карабаха.

Как говорят в народе, такие вот дела, и, добавим от себя, грани проницательности.

Будучи самостоятельной, хотя Армению с большой натяжкой можно называть подлинно суверенным образованиям, она дошла до края бездны. Нерадивые авторитарные правители немало потрудились, чтобы сделать из республики невыразительную картографическую данность.

Разве Армения сегодня не стоит на пороге исчезновения? И кто в ответе за медленное угасание жизни в стране, за исход населения? Неужели Азербайджан и Турция?!

Наконец, ставка на агрессию, экспансионизм подорвали не только авторитет страны, но и обернулись настоящим бедствием для ее народа. Не лучше ли отказаться от ошибочного курса, фатальных промахов и необоснованных притязаний в пользу собственного и общего блага?!

Для Еревана наступил момент исторического выбора. Стоит ли опять запускать недоверие, злобу и ненависть? Не лучше ли отказаться от того, что дало плачевный результат, или опробовать успешные модели соседей?! Тотальная националистическая пропаганда установила в массовом сознании армян диктатуру самообольщения, что тождественно доминированию разрушительного мышления. Надо менять все решительным образом. В противном случае регресс перейдет точку невозврата.

А зловещая точка, между прочим, видна невооруженным глазом.

Тофик Аббасов

Minval.az