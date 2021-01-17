Очередной очный саммит «Большой семерки» пройдет в июне 2021 года на курорте Карбис-Бей в графстве Корнуолл (побережье Атлантического океана на юге Великобритании). Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассказал 16 января, сообщает «Гордон» со ссылкой на Sky News.

Начнется саммит 11 июня. Одной из тем саммита будет выход из кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса, сказал Джонсон.

В состав G7, кроме Великобритании, которая сейчас председательствует в «семерке», входят Канада, Франция, Германия, Италия, США и Япония. В качестве гостей участие в саммите примут Австралия, Индия и Южная Корея.

Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. В 2020 году «Большую семерку» возглавляли США.

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