Мецаморская АЭС в Армении уже давно — и справедливо — расценивается многими экспертами как источник серьезной угрозы для соседних стран. Эта атомная электростанция уже далеко не новая, с изношенным оборудованием, к тому же расположена она в сейсмоопасной зоне и вблизи «спящего» вулкана Алагез («Арагац»), и по сути представляет собой потенциальный «Чернобыль».

Но сейчас к потенциальной опасности Мецаморской АЭС добавилось еще одно «измерение». В Армении открыто призывают «использовать радиоактивные материалы для самообороны».

Поясним. Как сообщают армянские СМИ, в Ереване на заседание постоянной парламентской Комиссии по региональным вопросам и Евразийской интеграции был приглашен заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян. И в какой-то момент депутат парламента от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян задал ему вопрос: можно ли использовать радиоактивные отходы, остающиеся после эксплуатации Армянской АЭС, в военных целях, скажем, для повышения обороноспособности страны и увеличения возможностей системы самообороны. «Мы можем начать их обогащение? У нас есть шансы? Мы в силах обеспечить соответствующий технологический уровень для этого?», — цитируют Мелкумяна ереванские СМИ.

Любой ответственный политик в этой ситуации заявил бы, что, во-первых, Армения, подписав договор о нераспространении ядерного оружия и получив доступ к ядерным технологиям, приняла на себя определенные обязательства, и о собственной «ядерной бомбе» придется забыть. Тем более недопустимо на государственном уровне заговаривать о «грязной бомбе» на основе радиоактивных отходов. Наконец, все, что касается ядерного топлива, отработанных стержней и т.д., четко охраняется и контролируется на протяжении всей технологической «цепочки».

Но это в нормальном государстве. А в Армении замминистра принялся рассуждать, что в данном случае речь может идти лишь о радиоактивном топливе, которое хранится на сухих складах. А затем продолжил: «Ответ на ваш вопрос – теоретически, всегда «да». Тем не менее, я не могу говорить о технологической реализации данной инициативы, поскольку не эксперт в данной области. Мы еще с уроков химии знаем, что плутоний является основным элементом для создания атомной бомбы и формируется при горении урана, однако как нам его добыть и какие для этого нужно использовать технологические достижения, я вам сказать не могу, поскольку не знаю, через какие технологические циклы и процессы необходимо пройти». О международных обязательствах Еревана не было сказано ни слова. О том, что использование ядерных отходов в военных целях противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам, тем более.

А вот тут нужно пояснение. У азербайджанской стороны уже давно существуют обоснованные опасения, что радиоактивные отходы Мецаморской АЭС могли быть захоронены на оккупированных азербайджанских землях. Во всяком случае, как уже сообщал Minval.az, заведующий отделом Института геологии и геофизики, член-корреспондент НАНА Чингиз Алиев отметил: «Армяне подвергли радиоактивному загрязнению наши земли, находившиеся под оккупацией около 30 лет. Есть информация о том, что отходы находящейся на территории Армении Мецаморской атомной электростанции закапывали на территории Агдере и Кяльбаджара. В Карабахе планируется проведение радиоэкологических исследований с использованием высоких технологий».

Но теперь столь своеобразная дискуссия в парламенте Армении выводит эту опасность на кардинально иной уровень. Очевидно, что в Армении открыто строят планы радиационного террора и использования «грязных бомб», а еще мечтают о собственной ядерной бомбе. Причем речь идет не только о маргинальных группировках — подобные бредовые идеи высказываются на государственном уровне. Более того, экс-премьер-министр Армении Грант Багратян не раз заявлял, что какое-то «радиоактивное» оружие у Еревана уже есть. СМИ, цитируя его, говорили о «ядерной бомбе», эксперты, однако, полагали, что речь идет о все той же «грязной бомбе», начиненной радиоактивными отходами АЭС. Наконец, очевидно и другое: как уже рассказывал Minval.az, Армения слишком часто становилась источником «ядерной контрабанды», чтобы это могло быть случайностью.

А тогда уже «грязные игры» Еревана вокруг Мецаморской АЭС — это не просто «сигнал тревоги». Очевидно, что в отношении Армении уже сегодня надо вводить самые жесткие контрольные и ограничительные меры и приступить к скорейшему закрытию Мецаморской АЭС.

Точнее, это надо было сделать еще вчера.

Нурани

Minval.az