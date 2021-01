Спецназ НАТО высадился на российском грузовом корабле «Адлер» в Средиземном море для проверки содержимого контейнеров, сообщают портал avia.pro со ссылкой на греческие СМИ.

Отмечается, что спецназ ВМС Греции некоторое время преследовал российское судно, а потом высадился на его борту. Греки проверяли наличие на корабле военного оружия, которое, предположительно, могло отправляться в Ливию.

Миссия ЕС сообщила в Twitter о проведении операции «Ирини», в рамках которой ставилась задача пресечь нелегальные поставки оружия в Ливию. На опубликованных фото показаны найденные флаги России и Греции. Российские моряки не мешали осмотру судна. Чего-либо запрещенного на корабле найти не удалось.

#Irini flagship, #Adrias of @NavyGR, did the 63th friendly visit of the Operation to a merchant vessel, the cooperative Adler. #OpIrini works together with the shipping companies to free #CentralMed from illicit traffics. We are #StrongerTogether. #Irini4Peace #Irini4libya pic.twitter.com/sGclj4ySPq

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) January 11, 2021