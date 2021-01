Американская компания NHL Network, которая транслирует матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, допустила несколько ошибок в анонсах матчей.

Показывая расписание турнира, компания анонсировала матч между россиянами и шведами надписью «Название страны» рядом с флагом России.

Также NHL Network ошибся при написании слова «Швейцария».

«Country Name» is really doing a great job drawing eyes away from «Switerzerland»

nhl network started early this morning pic.twitter.com/BM2GsaCLzs

— Syd (@LeafyTV) December 30, 2020