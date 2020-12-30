Азербайджанский национальный музей ковра представил на своей странице в социальной сети Facebook уникальные экспонаты из Шушинского филиала музея, сообщает Trend Life.

Музей рассказал о ковре «Атлы-итли». Композиция этих ковров связана с коврами «Овчулуг» («Охотничий»), имеющими древнюю историю. К началу ХХ века охотничья тема с ковров исчезает, уступая свое место изображениям животных, связанных с ней лишь с точки зрения композиции.

На представленном музеем ковре стилизованные красная лошадь и серая собака, равно как и основные элементы серединного поля, ритмично представлены в вертикальном порядке на фоне оттенка индиго. Изображения птиц в серединном поле ковра, как и изображения лошадей и собак, являются атрибутами охоты. Создание некоторыми заполняющими элементами семантической связи с узорами бордюра – характерная черта карабахского ковроткачества.

Относящаяся к Карабахской группе знаменитая ковровая композиция «Балыг» («Рыба») получила свое название от узора в форме рыбы в серединном поле ковра. Основным местом производства ковра был город Барда, а со второй половины XVIII века — город Шуша.

Основу ковра составляет композиция «Афшан». В серединном поле представленного ковра «Балыг» основу узоров составляют симметричные и непрерывные раппорты. Построение серединного поля и бордюра, наряду с изысканным оформлением узоров, также обладает особой гармонией цветов, присущей карабахскому ковроткачеству.

Как правило, эти ковры ткутся в удлиненной форме и больших размеров. Ковровые комплекты с этой композицией были очень популярны в Карабахе в XIX веке.

Также в социальной сети представлен килим Джебраильской группы из Шушинского филиала музея. Идентичные узоры «сырга» в серединном поле килима, оформленные маленькими раппортами, встречаются также в тебризских килимах. Диагональное построение узоров в столь ритмичной композиции серединного поля являет собой картину необычайной красоты, также создавая особенности эстетического символизма.

Узоры бордюра «гурд изи», «чахмаглы гызыл гюль» и «питик» указывают на символический характер оформления этого килима. Гармония цветов представляет карабахское ковроткачество и его богатую палитру цветов.

Minval.az