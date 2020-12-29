Президент Армении Армен Саркисян в очередной раз напомнил о себе. Он совершил рабочую поездку в Гюмри, второй по величине город Армении, где провел встречу с общественностью. И в ходе этой встречи призвал Никола Пашиняна, премьер-министра, уйти в отставку. «Решение внутриполитического кризиса одно — правительство уходит в отставку, поскольку очень трудно продолжать работу, когда ты проиграл в войне в Карабахе. В первую очередь, это надо премьеру», — заявил Саркисян, отметив, что каждый новый день будет приносить новые трудности, в частности, вопросы беженцев, еды, топлива, коронавируса.

Можно строить множество версий, как это заявление главы государства повлияет на шансы Пашиняна удержаться у власти, случайно ли, что президент Армении призвал «соросенка» Пашиняна уйти в отставку именно в Гюмри, где находится российская военная база, и т.д. Но куда важнее другое: на той же встрече Армен Варданович, пожалуй, наиболее опытный политический «игрок» и «управленец» среди нынешней ереванской верхушки, подверг прямо-таки беспощадному анализу реальную ситуацию в Армении, озвучив — причем на русском языке! — весьма и весьма неприятные для Еревана реалии. Армен Саркисян не стал ограничиваться констатацией того факта, что в результате войны в Армении погибли тысячи молодых людей, и это трагедия и для общества, и для их семей. Саркисян заявил, что 26 лет именно Армения имела самую сильную армию в регионе, но затем ситуация изменилась: Азербайджан и Турция вложили в армию большие деньги, а Армения продолжала жить представлениями 1994 года. После чего призвал страну к «аудиту». И еще посоветовал: «Не надо ни в коем случае смешивать то, что нам хочется, с тем, что у нас есть». Чем по сути повторил слова Жирайра Липаритяна, армянского историка, дипломата и эксперта, в интервью Би-Би-Си: «…Менталитет не изменился. Это главная проблема нашего политического мышления, и этой проблеме не меньше 200 лет. Она не новая. Нам так нравится — нам нравятся иллюзии, мы любим думать, что справедливое решение, идеальное решение — это возможное решение. Это наша стратегия по жизни — мечтать. Но мечтать — это не стратегия». К тому же одно дело, если свое частое мнение высказывает эксперт. И совсем другое, если это делает президент страны. Пусть и с «урезанными» полномочиями. Тем более что, не дожидаясь общенационального «аудита», Армен Саркисян сам представил его результаты. И напомнил: Армения проиграла еще и демографическую войну. И озвучил сенсационные данные: за прошедшие годы население Нагорного Карабаха уменьшилось ни много ни мало на 20 тысяч человек. В реальности эти цифры, конечно, значительно выше, но данные по реальной миграции из оккупированного Карабаха всегда считались в Армении «информацией для служебного пользования». Тем более нужно учесть закончившееся ничем попытки продвигать на оккупированных азербайджанских землях «переселенческую агрессию». Сегодня Армен Саркисян советует увеличивать население находящегося под контролем российских миротворцев «огрызка», но в реальности в нынешней ситуации новая волна миграции из Карабаха по сути предопределена.

Кроме того, президент Армении напомнил, что Ереван проиграл Азербайджану и информационную войну. Где, как сетовал Армен Варданович, такие-сякие Азербайджан и Турция атаковали Армению, а вот в Армении предпочитали нападать друг на друга, что наносило «удар по самому имиджу армянского человека». Напоминал, что процесс разрушения государственности продолжался в Армении долгие годы, что сегодня страна находится в глубочайшем кризисе, и самая тяжелая его составляющая — это психоэмоциональная, что тяжесть поражения должны будут нести и будущие поколения армян. Страна, по его мнению, стоит на коленях. После чего и озвучил свой призыв к правительству Армении уйти в отставку. Как уверен Саркисян, это правительство пришло к власти в одной стране, а теперь оказалось в другой. Перечислял проблемы и составляющие кризиса: здравоохранение, коронавирус, военные потери, семьи, потерявшие родных и близких, которым теперь надо платить пенсии, оказывать психологическую поддержку — кто будет этим заниматься?

А затем перешел к рецептам. Кроме аудита, посоветовал организовать референдум, призвал к тому, чтобы «конституция служила людям». посетовал, что Армения «выстроила берлинскую стену» между собой и диаспорой, и вообще государственные органы в Армении служат не людям, а своим руководителям и членам их семей.

Понятно, что такие горькие сетования президента Армении — это, во-первых, признание, в каком глубоком кризисе находится страна, и причина этого кризиса — агрессивная и захватническая политика Армении. А во-вторых, и «в-главных», солидная информация к размышлению: теперь даже противник признает, какую послдеоватеьную и продуманную политику проводил Азербайджан, который одержал победу над Арменией.

Но если даже проявляющий признаки здравомыслия президент Армении среди своих рецептов не называет нормализацию отношений с Азербайджаном и призывает «стимулировать заселение Карабаха» — это значит, что настоящих уроков из своего поражения в Армении еще не извлекли. И, следовательно, главные неприятности для Еревана еще впереди.

Нурани

Minval.az