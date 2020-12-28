Фракция «Мой шаг» призывает полицию Армении и директора СНБ к восстановлению общественного порядка, заявил депутат от фракции «Мой шаг» Айк Саркисян с трибуны парламента в понедельник.

«Сегодня утром группа провокаторов перекрыла входы в Национальное собрание и совершила провокации по отношению к ряду депутатов. Обращаюсь к начальнику полиции Еревана и прошу, призываю и требую очень быстро восстановить общественный порядок, иначе это приведет к нежелательному развитию событий», — отметил Саркисян.

Одновременно депутат заверил, что к нему обратилось множество избирателей, заявивших, что если полиция не предпримет адекватных мер, то они будут вынуждены сами встать на защиту парламентариев и представителей исполнительной власти.

Саркисян также прокомментировал звучащие в их адрес со стороны оппозиции обвинения в предательстве.

«Предателями — те, кто 20-30 лет грабил страну, строил дома с железобетонными оградами, а в это время ограждения на передовой строились из песка и дерева», — сказал он.

Предатели, по его словам, те, кто привел к двухкратному сокращению в армянской армии, а также те, кто не хотел отправлять своих сыновей служить «и прятал под юбкой матери».

На обвинения «Моего шага» отреагировала депутат от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян, представив численные данные по результатам 2.5 лет правления действующей власти.

«Господин Саркисян, специально для вас: при вашей власти «территория» Республики Армения «сократилась» с 42 000 кв.км до 29 000, линия соприкосновения с врагом увеличилась на 500 км, в результате войны, начавшейся во время вашего пребывания у власти, погибло 5000 человек, 10 000 ранены, 40 000 выселены», — отметила Тоноян.

Она также подчеркнула, что руководитель страны продолжает делать противоречивые заявления о существующих проблемах, правительство продолжает проводить «страусиную политику», а депутаты избивают на улицах участников акций протеста.

Minval.az