В будущем человечеству предстоит столкнуться с новыми смертоносными вирусами, зародившимися в тропических лесах Африки, рассказал генеральный директор Национального института исследований биомедицины Демократической республики Конго Жан-Жак Муембе. В 1976 году он помог выявить лихорадку Эбола и до сих пор занимается микробиологией и новыми вирусами.

Ученый предупредил, что в будущем появится еще много зоонозных заболеваний — передающихся от животных к человеку. «Да, конечно», — ответил Муембе на вопрос, могут ли будущие эпидемии стать более опасными и апокалиптичными, чем COVID-19.

Большему распространению таких вирусов способствует само развитие человечества: люди уничтожают привычные места обитания животных, из-за чего те селятся ближе к человеку и чаще с ним взаимодействуют, объясняет Муембе. Другие места повышенной опасности — «мокрые» или птичьи рынки, где продают живых животных или прямо там разделывают для продажи. Термообработка убивает вирусы, но в случае покупки сырого мяса болезнь может передаться человеку.

Из-за этого Запад должен полагаться на африканских микробиологов, которые первыми могут определить на месте, чем именно заболел человек, считает Муембе. «Если патоген возникнет в Африке, ему потребуется некоторое время на распространение по всему миру. Если мы обнаружим вирус на раннем этапе — например, в нашем институте — у остального мира будет время на разработку мер по борьбе с ним», — объяснил ученый, которого цитирует «Дождь» со ссылкой на CNN.

Коронавирус COVID-19 обнаружили в 2019 году в Китае. Одна из версий его появления — он передался человеку от летучей мыши, которую продали на одном из «мокрых рынков» в городе Ухань. По другой версии, первым носителем вируса был панголин. Среди других болезней, передавшихся человеку от животных — желтая лихорадка, различные формы гриппа, бешенство, энцефалит и многие другие.

Minval.az