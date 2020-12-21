Дания приняла закон, запрещающий ввозить и выращивать норок до 31 декабря 2021 года из-за опасности мутировавшего коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Также документ запрещает выращивать животных, тем самым принуждая уничтожить их всех.

«Этим законом запрещается содержать норок в Дании вплоть до 31 декабря 2021 года, власти определили правовую основу, так что последняя норка в королевстве должна быть убита», — сообщили телеканалы.

Нарушение закона будет грозить штрафом и тюремным заключением до полугода.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Случаи заражения мутировавшей формой 2019-nCoV были зафиксированы также на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.

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