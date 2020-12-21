Берлин поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и рад возможности возврата США к сделке, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«СВПД — лучший инструмент который у нас есть, и мы должны выразить ему приверженность», — сказал Маас в понедельник журналистам в Берлине (цитата по «Интерфаксу»).

Он сообщил, что ранее в понедельник состоялась виртуальная встреча министров Китая, Германии, Франции, РФ, Великобритании, Ирана и представителя ЕС по иранской проблематике, встречу провел верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Участники встречи подчеркнули роль МАГАТЭ в наблюдении за выполнением положений СВПД, а также приветствовали заявление избранного президента США Джо Байдена о возможном возврате США к плану.

Minval.az