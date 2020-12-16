Еще несколько недель в социальных сетях активно постили картинку: заваленный упаковками из-под чипсов, пустыми банками и прочим мусором Овальный кабинет Белого дома и ироничная подпись, что именно в таком виде Дональд Трамп оставляет свою резиденцию Джо Байдену. Это, конечно, шутка. Но вот во внешней политике уходящая администрация решила оставить куда более сложное и неприятное «наследство» — санкции против Турции за решение Анкары приобрести у России ЗРК С-400 «Триумф».

В Анкаре отреагировали незамедлительно. Эрдоган еще накануне предупреждал, что санкции США станут проявлением неуважения к своему союзнику по НАТО. Теперь же официальная Анкара совершенно справедливо осудила и отвергла это решение, предупредив, что примет ответные меры. Какие именно — пока не уточняется.

Теперь последовала и реакция НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил: «Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400». Но за кадром — весьма важные «теневые подробности».

Эксперты уже вспомнили: еще во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп называл НАТО «устаревшей организацией». Правда, уже очень скоро после вступления в должность президент США провел переговоры с Йенсом Столтенбергом, а потом, выйдя к журналистам, признал, что свое мнение изменил и НАТО устаревшим более не считает. Но вот насколько серьезно при этом в Вашингтоне действительно относились к своим союзническим обязательствам — вопрос по меньшей мере открытый. И история с приобретением Турцией ЗРК С-400 дает здесь предостаточно оснований.

В самом деле, Турция по поводу приобретения мощных и дальнобойных ЗРК обратилась к США и другим своим союзникам по НАТО. Вашингтон, однако, продать «Пэтриоты» отказался. В какой-то момент устройство системы ПВО поручили Голландии, но и здесь дальше разговоров дело не пошло.

Здесь, пожалуй, нужно уточнение. Защищать свое небо должна каждая страна. Но все же риски, например, для Люксембурга или Голландии, находящихся в «союзном» окружении, и для Турции, на долю которой приходятся как раз внешние «рубежи» НАТО, да еще с такими неспокойными соседями, как Сирия, Иран, Ирак и Армения, сильно не совпадают. Плюс ко всему современные ЗРК — это, пардон, не манекены для торговых центров, которые, если не получилось в Париже и Нью-Йорке, то можно заказать на Тайване. Страны, которые их производят, можно пересчитать по пальцам. В результате в Анкаре, принимая во внимание свои национальные интересы вообще и вопросы безопасности в частности, обратились к России. Тем более что прецедент уже был: несколько лет назад российские ЗРК, тогда еще С-300, закупила Греция, и это не вызвало никакой негативной реакции ни со стороны США, ни других союзников, ни руководства НАТО.

Но когда ЗРК С-400 приобрела Турция, в Вашингтоне принялись грозить санкциями. И как это понимать?

Есть, конечно, официальное объяснение: дескать, санкционный механизм вообще-то направлен на Россию, а не на Турцию. Но это явно не тот случай, когда можно действовать по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Тем более если учесть, что Турция неоднократно предлагала США создать рабочую группу, в том числе в рамках НАТО, и «разрулить ситуацию». Но в Вашингтоне раз за разом упускали возможности договориться Да и поведение отдельных чиновников, включая госсекретаря Помпео, уже во время Второй карабахской войны тоже дает изрядную пищу для размышлений.

И что же теперь «на выходе»?

Как уверены эксперты, санкции США для Турции вряд ли создадут «непреодолимые проблемы». Эффект может оказаться обратным ожидаемому. Вспомним: столкнувшись с исключением из программы создания истребителя F-35, Турция уже разрабатывает собственный истребитель пятого поколения. Не получив вохможности приобрести у США современные ударные дроны, Турция создала собственное семейство БПЛА «Байрактар», и эти беспилотники продемонстрировали свою эффективность при освобождении Карабаха. Непонятные манипуляции Берлина с танками «Леопард» подрастеряли эффективность после того, как у Турции появились собственные танки «Алтай». Эта страна, с собственным мощным оборонно-промышленным комплексом, справится с «мелкими гадостями».

А вот что будут делать в США? Особенно с ростом влияния и авторитета Турции? Анкара, если кто забыл, многократно укрепила свои позиции в Азербайджане, откуда открывается дорога уже и в Центральную Азию, в НАТО на это делают серьезную ставку…И что же — в Вашингтоне готовы все эти возможности «обнулить»? Или же новая администрация, уже во главе с Байденом, постарается преодолеть разногласия и восстановить отношения? Второй вариант, конечно, предпочтительнее. Только вот действовать Вашингтону предстоит теперь с куда менее выгодных позиций.

Нурани

Minval.az