Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рассчитывает на возвращение к нормальной жизни в Германии к осени 2021 года.

«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной», — заявила Меркель на виртуальной встрече со студентами.

Осенний семестр в 2021 году, как планируется, начнется 1 октября.

Ранее глава Минздрава ФРГ выступил с прогнозом, что к концу лета в стране от коронавируса будут привиты 60% граждан. Эпидемиологи считают порог в 60-70% необходимым для остановки неконтролируемого распространения коронавируса среди населения.

Minval.az