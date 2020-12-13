Почему вы набрали в рот воды? Или вы хотели именно этого, чтобы люди самостоятельно пошли и получили разъяснение у командования российских миротворцев? Для чего же вы вообще живете? Об этом на своей странице в Facebook написал бывший «советник президента» «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — прим.ред) Тигран Абраамян.
«Снова повторю свой вопрос. Кто-нибудь из РА, «Арцаха» проводит переговоры с российской стороной? Я имею в виду официальные круги.
Араик Арутюнян, Никол Пашинян, вам нечего сказать?
Что произошло в селах Хцаберд и Хин Тахер, на прилегающих вершинах? Какова обстановка на данный момент? В чем причина всего этого, прошли ли азербайджанцы вперед в результате договоренности?
В конце концов, есть ли жертвы и раненые? О чем вы договорились с российской стороной? О чем они говорили с азербайджанцами?
Почему вы набрали в рот воды? Или вы хотели именно этого, чтобы люди самостоятельно пошли и получили разъяснение у командования российских миротворцев? Для чего же вы вообще живете?
Или есть другая скрытая цель: новые форс-мажоры или другие трагические ситуации?» — написал Тигран Абраамян.