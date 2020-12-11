Многие расскажут о 44 днях войны, а ответы на все вопросы будут в томах уголовного дела о государственной измене. Об этом заявил во второй части ряда фейсбуковского «Реквиема» бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

«А сейчас о 44 днях войны. Сегодня, когда я расскажу о 44 днях войны, я не буду ссылаться на противоречивые и хаотичные ходы боевых действий, я не буду рассказывать, как, по конкретным указаниям Анны Акопян, осуществлялись конкретные погромы в конкретных полках, как сдавались села.

Я не буду этого делать, чтобы не сделать еще больнее родителям, которые, обезумев, до сих пор ищут своих детей. Я не стану рассказывать о том, как и кто сдал Шушу, я даже не расскажу о том, как 4 ноября, в 4 часа ночи вы увели своих высокопоставленных чиновников, потому что 4-го числа в 6 часов Шуша уже не была армянским городом.

А Шуша пала рано утром 5 числа. Я не расскажу о том, почему Никол Пашинян и Анна Акопян распорядились о том, чтоб был захвачен холм Леле Тепе, чтобы показать, что они возвращают то, что, по их словам, потерял Серж Саргсян. Я не буду рассказывать о том, как Анна Акопян кричала в бункере: «Пусть хоть 5000 человек будут зарезаны, хоть 6000, мы все равно должны вернуть Лелетепе». Я не буду рассказывать, уверен, что об этом расскажут свидетели. Мы видим, что процесс идет, генерал Мовсес Акопян уже все рассказывает.

Многие расскажут, и ответы на все вопросы будут в томах уголовного дела о государственной измене. И о боевых действиях расскажут гораздо более знающие люди, чем я. Не буду рассказывать о том, как Никол Пашинян, когда из России стало поступать невероятное количество оружия и боеприпасов, не позволил тому оружию, которое могло закрыть небо, добраться до Карабаха из Армении. Есть их списки.

Не буду рассказывать о том, что Пашинян специально, последовательно оставил войско голодным. Я не буду говорить о кражах, которые произошли за это время. Я не буду говорить о видах оружия, которые взрывалось в руках наших ребят, потому что кто-то заработал деньги. Уверен, что многие обо всем об этом расскажут», — сказал бывший посол РА в Ватикане.

Minval.az