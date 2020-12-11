В Сюнике в результате крупного ДТП пострадали российские миротворцы, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Авария произошла в четверг около 23:00 на трассе Ереван-Мегри в Сюникской области. Столкнулись российский КамАЗ и грузовик Tractor Tanker, управляемый Амином Кошрошахи (предположительно иранец).

Пострадавшие российские военные доставлены в Горисский медицинский центр.

На место происшествия прибыл командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов, а также сотрудники военной полиции Сюникской области.

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