Отменить запрет на въезд в страны ЕАЭС граждан Армении – с такой просьбой в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета сегодня обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как пояснил свою просьбу армянский премьер, сегодня в стране особенно остро ощущаются ее географическая удаленность и отсутствие общей границы со странами союза, что создает значительные проблемы для ее экономики и трудности для ее населения.

«Грузовая и пассажирская связь с остальными государствами союза имеет для нас фундаментально важное значение. Ограничения в данной области особенно чувствительны, и создание условий для отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня как никогда актуально», — приводит его слова АРКА.

Пашинян уже неоднократно заявлял о том, что частично закрытые границы в ЕАЭС мешают интеграционным процессам и вредит экономике стран ЕАЭС.

Minval.az