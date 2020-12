39-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл готовится к рождению третьего ребенка. Об этом 9 декабря сообщил ее муж – регбист Майк Тиндолл в эфире своего шоу The Good, The Bad & The Rugby podcast.

«Третий Тиндолл в пути. На этот раз мне нужен мальчик – у меня две девочки, Я бы хотел мальчика, но мне все равно, будь то мальчик или девочка, но, пожалуйста, будь мальчиком!» – заявил он.

Отвечая на вопросы соведущих, он в шутку заявил, что если родится мальчик, его назовут Ковид, а девочку – Ковиной.

По словам Тиндолла, они с женой еще не сообщили новость своим детям, но готовятся это сделать в ближайшее время.

Зара Тиндалл (в девичестве – Филлипс) родилась в 1981 году в королевской семье Великобритании. Ее мать – единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна, а отец – капитан Марк Филлипс. У нее есть родной старший брат Питер (1977). Родители Тиндолл развелись в 1992 году, отмечает «Гордон».

В 2011 году она вышла замуж за капитана сборной Англии по регби-15 Майка Тиндолла. Пара воспитывает двух дочерей – Миу Грэйс (2014) и Лену Элизабет (2018). До того, как стать матерью во второй раз, Тиндолл пережила два выкидыша.

