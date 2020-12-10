Экс-глава ЮКОСа перед помилованием в 2013 году «косвенно признал вину», заявил президент Владимир Путин.

Тема помилования Ходорковского возникла на заседании президентского Совета по правам человека в связи с тем, что принимавшая в нем участие журналистка Екатерина Винокурова обратила внимание президента на то, что сейчас институт помилования мало используется в России. По ее словам, осужденным часто отказывают в помиловании из-за того, что они не признают вину, хотя в законодательстве такого пункта нет. «Я просто сейчас не помню, но, по-моему, в законе есть то, что человек должен признать свою вину, иначе, если не признает, как его миловать?» — отреагировал на это президент. В ответ Винокурова напомнила Путину, что он помиловал Ходорковского, хотя тот вину не признал.

«Он косвенно признал [вину], в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала… Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой», — заявил Путин (цитата по РБК).

Ходорковский неоднократно указывал на то, что признавать свою вину для помилования ему было необязательно и он этого не делал. Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен выехал за границу.

Позже Ходорковский написал в Twitter, что «ни прямого, ни косвенного признания вины не было». «Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение. Мы противники, но я благодарен за возможность попрощаться с мамой», — добавил он.

Minval.az