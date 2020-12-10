Если эта власть со своим лидером днем раньше не уйдет, то независимость Республики Армения, неприкосновенность границ, физическое существование населения окажутся под угрозой. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с поддерживающим его в НС большинством не выполнили должным образом возложенные на них Конституцией Республики Армения обязательства по обеспечению государственности Республики Армения и «Республики Арцах» (кавычки наши — прим.ред.), безопасности общества и гражданина, стабильного развития и сохранения армянской идентичности.

Своей политикой, неэффективным управлением, расколом общественности, неполноценной внешней политикой он втянул страну в катастрофическую войну и повел к поражению даже при наличии конкурентоспособной армии. Если эта власть со своим лидером днем раньше не уйдет, то независимость Республики Армения, неприкосновенность границ, физическое существование населения окажутся под угрозой».

Minval.az