Депутат Нацсобрания Армении Тигран Уриханян сегодня в ходе правительственного часа преподнес премьер-министру Николу Пашиняну лист бумаги, чтобы тот все-таки написал заявление об отставке.

Законодатель обратился к премьеру от всей партии «Альянс», которая, наряду с другими, требует его отставки.

«Конкретизирую: я принес с собой чистый лист бумаги для заявления и хочу передать его премьер-министру, чтобы он написал заявление об отставке», — приводит «Вестник Кавказа» слова Уриханяна.

Он передал Пашиняну бумагу и поинтересовался, когда тот подаст прошение об отставке.

В ответ глава правительства призвал не путать средства с целью, так как отставка является именно средством.

Видео см. с 7.20.10.



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