Власти Армении готовы к диалогу со всеми, кто не говорит с ними на языке угроз. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы не будем цепляться за кресла. Если народ требует, что меня нужно расстрелять или повесить – хорошо, но это должно быть мнение народа, а не нескольких отдельных групп», — заявил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Он повторил, что власти готовы говорить со всеми, даже с теми, кто требует его отставки. Главное – чтобы ни одна из сторон диалога не думала, что может напугать другую.

Minval.az