Представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян обратился от лица оппозиции к сторонникам с просьбой собраться в среду возле здания парламента в Ереване. Сообщение он оставил на своей странице в Facebook․

«Сегодня, отозвавшись на призыв «Движения спасения родины», многочисленные достойные граждане провели мирные акции неповиновения по всей территории Армении. Завтра продолжаем в том же духе, с той же решимостью», — написал Сагателян.

Он призвал добивающихся отставки премьер-министра Никола Пашиняна граждан подойти к зданию Национального собрания в 16:00.

«Собираемся и заставляем правящий режим принять волю народа. Вместе спасем свою родину», — написал Сагателян в Facebook.

Minval.az