Действующий глава РГО Сергей Шойгу был единогласно переизбран президентом общества на съезде совета, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

Съезд созывается раз в шесть лет и является высшим руководящим органом РГО. С 1 по 4 декабря в заочном режиме прошел XVI съезд, в рамках которого были также избраны управляющий и ученый советы РГО.

«В состав управляющего совета РГО вошли 12 человек, в том числе зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев, почетный президент РГО, научный руководитель Института географии РАН Владимир Котляков и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В состав ученого совета вошли 49 человек, в частности, первый вице-президент РГО академик РАН Николай Касимов и первый вице-президент РГО член-корреспондент РАН Артур Чилингаров», — приводит ТАСС сообщение организации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу с 2009 года является президентов РГО, а попечительский совет РГО возглавляет президент РФ Владимир Путин.

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