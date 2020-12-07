Его присутствие для меня нежелательно, неприятно, поэтому я не отслужил в его присутствии поминальную службу.

Об этом заявил предстоятель Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян, коснувшись вопроса о том, почему он не отслужил поминальную службу в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Я не захотел проводить службу в его присутствии, и это право любого священнослужителя. Священнослужитель не обязан проводить где бы то ни было службу, по чьему-либо желанию», — приводит его слова армянский интернет-сайт tert.am.

Предстоятель Ширакской епархии отметил, что поминальная служба, тем не менее, была отслужена ․ «Ее отслужил тот священник, для которого присутствие премьер-министра не было неприятным», — добавил Аджапахян. Напомним, Пашинян посетил Гюмри, чтобы отдать дань памяти жертвам Спитакского землетрясения 1988 года.

Minval.az