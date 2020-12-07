Операция по освобождению в ходе второй карабахской войны древнего города Шуша, которую брали отряды специального назначения, профессионалы высочайшего класса, ляжет в основу теории военного искусства. Спецназовцы поднимались к Шуше по скалам, и город был взят практически в рукопашном бою. Шуша удачно расположена в стратегическом плане, но моральное значение освобождения города для азербайджанцев переоценить трудно. Победа стала возможной, благодаря особой любви к Шуше как сердцу Карабаха, живущей в душе каждого азербайджанца.

Вместе с тем освобождение азербайджанской армией Шуши было овеяно множеством мифов, распространяемых армянской пропагандой и финансируемыми «отделом пропаганды» российскими журналистами. Однако нашлись профессионалы, объективно подошедшие к оценке произошедшего. Так, журналист Роман Багдасарян записал видео, в котором детально рассмотрел неизвестные ранее факты и развенчал тиражируемую ложь о шушинской операции 2020 года, пишет «Вестник Кавказа».

Так, Багдасарян заявил, что и армянские, а российские источники пользуются дезинформацией. В частности, распространяются слухи о том, что армянская армия «задержалась» в Шуше и после ее освобождения азербайджанскими Вооруженными силами. Багдасарян утверждает, что уже 5 ноября Шуша была в руках отряда особого назначения ВС Азербайджана. С армянской стороны город пытались отстоять всего 600 человек (из десятимиллионного армянского населения Земли). Когда 10 ноября было объявлено о прекращении огня, из подвалов Ханкенди вышли прятавшиеся там военнослужащие – их было не менее тысячи человек. «Зачем звать на помощь представителей диаспоры, если у тебя тысяча здоровых мужиков прячется в подвале?», — задается вопросом журналист.

Кроме того, по его данным, спустя три недели после начала второй карабахской войны хозяев продуктовых магазинов в Шуше призвали раздать продукты солдатам и оставшимся в городе мирным жителям, своим же соседям. «В магазинах гнили колбаса, сыр, другие продукты, но хозяев задушила жаба, и они отказались отдать все это людям. Мы не могли отстоять Шушу, когда царила такая жадность и такой цинизм», — говорит журналист.

По его данным, продукты и теплые вещи, которые отправляла диаспора, в том числе из Москвы, или застревали в Ереване, или вовремя не довозились до фронта из Ханкенди. «Вещи, предназначенные для фронта, валялись на складах, поскольку в зону боевых действий боялись ехать. Таких случаев было много», — утверждает Багдасарян и, исходя из этого, приходит к выводу, что в «самом Карабахе никто не хотел сохранить Шушу».

Никто из армянских политиков, изображающих «чиновников» фейкового режима «НКР», созданного Ереваном на землях Азербайджана, не призывал встать на защиту оккупации Шуши — ни Аркадий Гукасян, ни Бако Саакян, ни Виталий Баласанян. По мнению журналиста, причина в том, что эти люди потеряли интерес к Карабаху, обзаведясь особняками и другим богатством в России.

Еще одной причиной падения Шуши Багдасарян называет дезинформацию о коммуникациях, ведущих в город: «Когда говорят, что азербайджанские войска вошли в Шушу с одной стороны – это ложь. Первыми в Шушу вошли шесть-восемь азербайджанский снайперов, а уже за ними — спецназовцы. Азербайджанские спецназовцы поднялись через скалы со стороны села Шош, которое уже было сдано армянскими войсками».

«Даже сейчас пишут, что якобы в Шуше живет около шести тысяч человек. Цифру завышают, вероятно, для того, чтобы выбить больше денег. Однако известно, что до второй карабахской войны население Шуши не превышало трех тысяч человек. В течение 28 лет это был мертвый город, чужой для армян, там не было открыто ни одного предприятия», — утверждает журналист.

Вместе с тем, по его данным, «ни один брат, ни один сын ни одного армянского чиновника не погиб в Карабахе за 44 дня войны; там погибали простые достойные парни, а не дети чиновников, которые зарабатывали бабки».

Главной причиной потери Шуши, по мнению Багдасаряна, стала тайная дорога, построенная нечистыми на руку армянскими торговцами лесом. «Все видели кадры, когда из Шуши выезжала азербайджанская техника. Это означает, что в ранее она заехала в Шушу. Причем она не заезжала через Ханкенди, она не заезжала через Лачин. Оказывается, от Адского ущелья до Шуши была проложена дорога (достаточно широкая, чтобы через нее проехала азербайджанская техника). Дорогу проложили те люди, которые вырубали леса, вывозя древесину. Они тайно отвозили древесину в Армению и на этом зарабатывали деньги. Ни копейки из этих денег не попало в бюджет «НКР». Вот так азербайджанская техника попала в Шушу!»

Minval.az