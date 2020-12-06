Начальник главного управления генштаба Вооружённых сил Беларуси Руслан Косыгин рассказал о разведдеятельности у границ страны.

«Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства», — сказал Косыгин, слова которого приводит СТВ.

По его словам, «в настоящее время на завершающий этап вышло дальнейшее совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных задач, причем задач стратегического уровня».

Также он заявил, что «сохранён высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь».

«Подтверждение тому — неснижаемая интенсивность полетов авиации боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня, таких, как Global Hawk. Средняя интенсивность полетов авиации на сегодняшний день составляет около 25 самолетовылетов в неделю, что позволяет вести постоянную разведку против нашей страны», — сообщил Косыгин.

Minval.az