Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал некоторые акценты из вчерашнего выступления оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна на митинге, сообщает «Спутник» со ссылкой на армянский интернет-портал ilur.am.

Последний в частности заявлял, что чем раньше премьер Никол Пашинян уйдет в отставку, тем лучше для него. И если оппозиционное движение не победит, то разъяренный народ растерзает Пашиняна. По мнению Тер-Петросяна, этот пассаж из уст оппозиционного политика крайне опасен и чреват насилием и гражданской войной.

«Если бы это были просто слова, то не было бы особого повода для беспокойства. Но окружение резиденции премьера со стороны многотысячной толпы сторонников Манукяна – не что иное, как нескрываемая готовность к насилию», — говорится в заявлении Тер-Петросяна.

Не менее опасной он считает и позицию премьера. Риторика и поведение последнего свидетельствуют о его нежелании уйти и готовности к конфронтации. По словам Тер-Петросяна, если обе стороны настроены решительно, то конфликт неизбежен.

По мнению первого президента, и Пашинян, и Манукян, хоть и не по своему интеллекту, но по упорству, натуре, авантюристским наклонностям и манией идти до конца являются близнецами. У обоих есть большой опыт «штурма» парламента – у Манукяна в 1996 году, у Пашинянa — в 2018-ом. Но если в 2018 году РПА уступила власть Пашиняну, то сегодня очевидно, что действующий премьер ни малейшей готовности не проявляет к аналогичному шагу, констатирует политик.

Он убежден, что Пашинян должен уйти, но не путем внутринациональных столкновений, а в рамках конституционных механизмов. Экс-глава государства призывает народ не становиться участником провокаций, инициированных властью или оппозицией.

Minval.az