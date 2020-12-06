Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России, исключив страну из международной расчетной системы, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

«Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать», – сказал Кравчук, отвечая на вопрос о планах по урегулированию ситуации в Донбассе (цитата по «Интерфаксу»).

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