Пожарные локализовали возгорание на площади 4 тыс. кв. м на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье загорелся павильон пиротехники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 13:24 по московскому времени (14.24 — бак.вр.) зафиксирована локализация по всем участкам на площади 4 тыс. кв. м», — сказал представитель ведомства.

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В Ростове-на-Дону на рынке «Классик» в павильоне с пиротехникой произошло возгорание, сообщает RT.

Площадь пожара увеличилась до 4000 кв. м. В тушении задействованы почти 200 человек и около 70 единиц техники.

Minval.az